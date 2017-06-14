Зустріч Трампа з Порошенком відбудеться раніше, ніж з Путіним – ЗМІ

Київ та Вашингтон досягли домовленості про проведення повноцінних переговорів президентів Трампа і Порошенка у американській столиці. Як інформує replyua.net, таку інформацію розповсюдили кілька дипломатичних джерел, передає Європейська правда. Очікується, що найближчим часом адміністрація президента офіційно оголосить про даний візит.
«Мова йде про повноцінний державний візит Порошенко в Вашингтон, який буде включати всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом», - розповів один зі співрозмовників. «Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом», - зазначив інший. Ще один чиновник запевнив, що зустріч президентів Порошенко і Трампа запланована на наступний тиждень. Ця зустріч пройде раніше ніж президент США зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним - вона запланована на липень.
Нагадаємо, що вперше Трамп і Порошенко провели телефонну розмову у лютому поточного року. Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів і висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією. Учасники розмови обговорили питання посилення стратегічного партнерства між Україною і США.