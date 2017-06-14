Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий рассказала о 3 сценариях развития событий на Донбассе

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько на своей странице Facebook пишет о том, что ей в комментариях некоторые люди пишут, что она не готова объединять вокруг себя людей, которые хотят возврата Донбасса в состав Украины. Олеся Цыбулько задается вопросом, готовы ли эти комментаторы объединяться, если их представления о возврате Донбасса, не будут совпадать с реальностью?
По мнению Цыбулько, есть три сценария развития событий по Донбассу. «Посмотрите правде в глаза: маловероятным является сценарий возврата военным путем Донбасса, если только Путин сдохнет и в РФ начнется дележ власти. Второй сценарий – заморозка, нежелателен абсолютно. Третий сценарий – возврат по Минским соглашениям или по иным, но их основой все равно будут Минские соглашения», – написала Цыбулько.
она добавляет, что хочется спросить у всех тех, кто хочет возврата Донбасса, готовы ли они объединяться, трезво смотря, что будет именно такой сценарий? Готовы ли они начать формировать пул людей, готовых участвовать в местных выборах на той территории, а соответственно добиваться на международном уровне вооруженной миссии ООН или иной для обеспечения безопасного проведения этих выборов?