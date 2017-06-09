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Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією
Ірина Геращенко, яка обіймає посаду першого заступника голови українського парламенту, вважає, що громадяни Російської Федерації мають в’їжджати на територію України виключно за умови наявності біометричного паспорта, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну позицію політик озвучила під час телеефіру на каналі «112 Україна». Вона наголосила, що перед Україною є нині ключове завдання, яке полягає в можливостях забезпечити охорону та безпеку власних кордонів. Геращенко відзначила, що Київ має бути для Брюсселю відповідальним партнером і не наражати Європейський Союз на нові міграційні ризики. Саме тому Ірина Геращенко наголосила на важливості реформування українського законодавства та документів. Зокрема, вона відмітила, що нині в Україні доступні біометричні паспорти та ID-картки.

Перший віце-спікер зазначила, що біопаспорти мають стати важливим елементом безпеки в питанні надання дозволів щодо в’їзду громадян Росії в Україну. Крім того, Геращенко нагадала, що цей документ представляє собою додаткову перевірку, дозволяє дізнатись, хто приїздить до країни, хто і звідки ця особа та чи присутня вона в якійсь з баз даних.
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