Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

Ірина Геращенко, яка обіймає посаду першого заступника голови українського парламенту, вважає, що громадяни Російської Федерації мають в’їжджати на територію України виключно за умови наявності біометричного паспорта, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну позицію політик озвучила під час телеефіру на каналі «112 Україна». Вона наголосила, що перед Україною є нині ключове завдання, яке полягає в можливостях забезпечити охорону та безпеку власних кордонів. Геращенко відзначила, що Київ має бути для Брюсселю відповідальним партнером і не наражати Європейський Союз на нові міграційні ризики. Саме тому Ірина Геращенко наголосила на важливості реформування українського законодавства та документів. Зокрема, вона відмітила, що нині в Україні доступні біометричні паспорти та ID-картки.
Перший віце-спікер зазначила, що біопаспорти мають стати важливим елементом безпеки в питанні надання дозволів щодо в’їзду громадян Росії в Україну. Крім того, Геращенко нагадала, що цей документ представляє собою додаткову перевірку, дозволяє дізнатись, хто приїздить до країни, хто і звідки ця особа та чи присутня вона в якійсь з баз даних.