Колишнього бійця батальйону «Донбас» затримали на гарячому – той давав хабара прокурору

Представники силових відомств затримали екс-бійця батальйону «Донбас», який мав позовний «Жак» під час його спроби дати хабар прокурору Луганського гарнізону з метою припинення розслідування проти нього кримінальної справи, інформує replyua.net. Відповідна інформація оприлюднена на Facebook-сторінці прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган.
За її словами, прокурор Луганського гарнізону написав звернення до військової прокуратури сил АТО. У тексті заяви мова йшла про те, що колишній боєць батальйону Семена Семенченка з позивним «Жак» запропонував надання неправомірної вигоди у розмірі десяти тисяч гривень за те, аби проти нього закрили провадження. Також Сарган наголосила, що вчора ввечері працівниками військової прокуратури сил АТО і УЗЕ ГУНП в Луганській області було здійснено затримання на гарячому громадянина Камінського В.І. Він «запропонував і надав неправомірну вигоду» військовому прокурору, аби той закрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146, в якому його вважають можливим підозрюваним.
Раніше стало відомо, що в кінці березня СБУ та працівники внутрішньої безпеки Нацполіціі, а також за сприянням прокуратури, затримала під час отримання хабара одного із заступників начальника міського відділу поліції міста Луцька.