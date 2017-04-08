Эксперт: политики откровенно обманывают людей, когда говорят о вреде европейских реформ

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Экс-глава Национального банка Польши, бывший вице-премьер-министр Польши Лешек Бальцерович в эфире одной из украинских радиостанций высказал мнение, что в Украине чиновники часто называют реформы «болезненными», имея в виду, что людям сложно сейчас жить. Это неправда, это такой миф. Очень сложно людям тогда, когда ухудшается экономическая ситуация, а она всегда ухудшается, когда нет реформ. По словам Бальцеровича, в Польше в 1989 году была такая же обстановка, такой же уровень жизни, но поляки по разным причинам начали делать массовые реформы с самого начала и теперь уровень жизни у поляков значительно выше.«Я знаю, что это популярно говорить, что люди плохо относятся к реформам. Бедность – за неимением реформ. Украина значительно беднее Польши, потому что вы не провели столько реформ. И те реформы, о которых говорят, что они «болезненные», скажем, отказ от субсидий по газу, уже сделаны. Большинство из того, что нужно было, сделано. Остальные реформы, которые нужны Украине, являются болезненными не для украинцев, а для различных групп финансовых интересов. Демонополизация не вредит людям, однако, вполне возможно, кто-то заинтересован в защите монополий», – отметил эксперт.В Верховной Раде продолжаются дискуссии относительно того, нужен ли Украине рынок электроэнергии, рынок земли. По словам Лешека Бальцеровича, с точки зрения экономики и по мнению экспертов нет сомнений, что введение рынка в этих отраслях очень полезны для экономического роста, в котором Украина так нуждается. Рост уже начался, и насколько он будет быстрым, зависит от этих реформ, поэтому, если есть дискуссии – это дискуссии не об экономике, а о политике, а плохая политика вредит людям.