Киселев: на Сирию, в конце концов, Россия может махнуть рукой, чего не скажешь про Украину

Телеведущий, журналист Евгений Киселев в эфире одной из радиостанций высказал мнение, что ситуация на Ближнем Востоке – одно, а ситуация в Украине – другое. В России нет никаких интересов и никаких возможностей на Ближнем Востоке. Сирия ей совершенно не нужна и не интересна. Единственная причина, почему Путин решил влезть в Сирию – попытка шантажа Запада, заставить признать Россию равноправным партнером. Когда-то СССР действительно поставлял оружие, советников, оказывал безвозмездную помощь на миллиарды долларов. В нынешней России таких возможностей нет.
По словам Киселева, в отличие от Сирии, к сожалению, в Украине Россия имеет интересы. На территории Украины были российские капиталы, собственность, крупные политические игроки, которые действовали в интересах России. Границы России граничат с Украиной. Россия отчаянно боится, что украинский путь развития окажется успешным. «На Сирию, в конце концов, Россия может махнуть рукой, а на Украине, боюсь, просто так рукой не махнет и будет продолжать эту гибридную войну. К сожалению», – считает журналист.
Он добавляет, что есть в Украине горе-аналитики, которые прогнозируют падение путинского режима, если не завтра, то точно послезавтра. К сожалению, нефть добывается по-прежнему, хотя и цена на нее не такая, какая была несколько лет назад и газ добывается, немного, но в бюджет капает. Народ приспособился уже к другому уровню доходов и цен. Нравится нам это или нет, но запас прочности у путинского режима, к сожалению, еще есть.