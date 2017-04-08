Кабмин: рост цен никак не связан с повышением минимальной зарплаты

В Министерстве социальной политики Украины заявили о том, что повышение минимальной зарплаты в стране не отразилось на росте цен.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, инициатива Кабмина по увеличению минимальной заработной платы не оказала существенного влияния на рост цен. В сообщении говорится о том, что анализ рынка труда показал, что работодатели предлагают минимальную оплату только в каждом третьем случае, и по всем остальным позициям зарплаты намного выше. В министерстве также заявили, что в марте этого года цены на потребительском рынке по сравнению с февралем выросли на 1,8 процентов, а с начала года рост цен достиг 3,9 процентов.
Мартовские показатели оказались немного выше показателей за предыдущие месяцы, но они были ожидаемыми – цены оказались в пределах тех расчетов, которые были опубликованы в прогнозах. Нужно отметить, что инфляция в марте составила 1,8 процентов, а в феврале этого года она достигала только одного процента. Согласно прогнозам, по итогам года инфляция должна достигнуть 8-9 процентов.