Суд виніс рішення в скандальній справі бійців «Торнадо»

Оболонським районним судом столиці було винесено рішення щодо справи колишніх бійців спеціального підрозділу «Торнадо», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Суд кілька годин озвучував рішення для членів розформованої роти Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, екс-командиру «Торнадо» Луганщини Руслану Онищенку присудили 11 років тюремного ув’язнення, заступнику Онищенка Миколі Цукурі – 9 років, Данилу Ляшуку - 10 років, Іллі Холоду – 9,5 років. Інші екс-бійці спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ Борис Гальчук, Максим Глєбов і Микита Куст отримали по 9 років ув’язнення, Анатолій Пламадял буде позбавлений волі на 8 років, а Юрій Шевченко, Роман Іваш, Андрій Демчук і Микита Свиридовський – по 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, чоловіків було затримано влітку 2015 року на Луганщині, підозрюючи їх у організації злочинного об’єднання, викраденні людей та катуваннях. Минулі судові засідання супроводжувались постійними сутичками між активістами, які виступали на підтримку бійців розформованої в 2015 році роти спецпризначення «Торнадо», та поліцейськими. У працівників правоохоронних органів кидали шини і пакети з борошном.