Німеччина виступає за вибори на окупованих територіях

Німецька сторона вкотре заявила про необхідність провести вибори на тимчасово непідконтрольних офіційному Києву територіях, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку заяву озвучив німецький дипломатичний представник в Україні Ернст Райхель. Посол нагадав, що така умова передбачена Мінськими домовленостями. Тому офіційний Берлін виступає на підтримку ідеї, за якою українська сторона відновить контроль на кордоном між Україною та Російською Федерацією на території Донбасу лише після проведення місцевих виборів в так званих республіках ЛНР та ДНР. Райхель наголосив, що це не є особисто його ініціатива чи німецької влади, а закріплений пункт документу, під яким поставили свої підписи на знак згоди представники всіх сторін. Також дипломатичний представник ФРН висловив небажання коментувати власні попередні заяви про те, що вибори на Донбасі можливі до того, як східний регіон України залишать російські військові підрозділи.
Нагадаємо, зазначена заява посла викликала шквал критики в Україні, зокрема, українське міністерство закордонних справ викликало Райхеля на пояснювальну розмову. Однак офіційний Берлін згодом заявив, що слова дипломата не суперечать офіційній позиції ФРН.