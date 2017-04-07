Аваков: пожежа на складах в Балаклії – це російський теракт

Очільник міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що всі відомі наразі слідству факти вказують на те, що пожежа на складах боєприпасів Міноборони є терористичною атакою Російської Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію Аваков озвучив на брифінгу у Харкові. Міністр внутрішніх справив зазначив, що в регіоні, де сталася надзвичайна ситуація, майже все було знищено, а навколишня поля засіяні осколками та деталями снарядів. Урядовець повідомив, що розслідування проводять співробітники Військової прокуратури спільно з Національною полюцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Остаточні висновки щодо цієї справи будуть зроблені наступного тижня. Однак за вже наявних фактів відомо, що терористичну атаку на українські склади здійснила Росія.
Аваков відмітив, що в найближчий час треба якомога швидше завершити очищення Балаклії та навколишніх територій, щоб місцеві жителі змогли почати сезонні сільськогосподарські роботи. Перевірку території полів мають завершити протягом 3-4 днів, зауважив Аваков.