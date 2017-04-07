Корчак знову спробували усунути з посади голови НАЗК

Очільницю Національного агентства, яке опікується питаннями щодо запобігання корупції, Наталію Корчак знову намагалися усунути з посади, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Цю інформацію підтвердила сама Корчак. За її словами, двоє її колег з НАЗК ініціювали її звільнення, однак звільнити її таки не вдалося. Мова йде про співробітників НАЗК Руслана Рябошапку та Руслана Радецького, які і висунули пропозицію щодо впровадження щоквартальної ротації керівника Нацагенства та відставки Корчак на голосування. Нинішня очільниця відомства розкритикувала колег, звинувативши їх втому, що «вони мають сили голосувати на публіку, але не звітувати про власну роботу в парламенті».
Нагадаємо, раніше очільник Кабінету міністрів Володимир Гройсман запропонував Наталії Корчак піти у відставки через те, що процес електронного декларування в цьому році був зірваний. Прем’єр-міністр вважає, що саме нинішня голова НАЗК винна в цьому. Однак Корчак переклала винну на системних адміністраторів ресурсу і заявила, що йти в відставку вона не збирається. Гройсман наголосив, що він ініціюватиме розгляд питання про звільнення керівниці НАЗК у Верховній Раді.