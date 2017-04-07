У НАБУ пояснили, чому обшукували НБУ

Керівництво НАБУ назвало причину, чому в Національному банку України проводилися обшуки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Керівництву Нацбанку висувають підозри у неправильному рефінансуванні окремих комерційних банків. Про це заявив очільник НАБУ Артем Ситник. Він зазначив, що детективами відомства наразі проводиться розслідування цієї справи. До співпраці також залучили співробітників управління захисту економіки Національної поліції. Ситник зауважив, що в НАБУ цікавить той факт, що частина коштів, виділена нібито на рефінансування банківських установ, була переведена за межі держави, зокрема, через банки Австрії. Також керівник антикорупційного відомства наголосив, що слідчі дії матимуть вплив і на голову Нацбанку Валерію Гонтареву, адже мова йде про велику суму коштів, рішення щодо яких не приймалось без волі керівництва НБУ. Ситник підкреслив, що наближеність Гонтаревої до президента Петра Порошенка цьому не вплине на слідство. Приводом до початку слідчих дій стали власні аналітичні розробки детективів НАБУ та матеріали розслідувань журналістів, що були опубліковані в ЗМІ.
Варто нагадати, напередодні в НАБУ вже коментували ситуацію щодо коштів, які виділили на рефінансування. За даними антикорупціонерів, гроші перераховували до банків за межами України, або на офшори.