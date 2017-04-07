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Аваков розповів про "афериста Семенченка"

Аваков розповів про "афериста Семенченка"
Депутат Верховної Ради України від фракції «Самопоміч» Семен Семенченко являється звичайнісіньким аферистом, який говорить в один тон з проросійськими бойовиками «ДНР» і тому він не гідний носити депутатський мандат. Про це під час прес-конференції у п’ятницю, 7-го квітня, заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує replyua.net.

«Особисто я не розумію, чого прагне колишній громадянин Російської Федерації Зімін, він же Єгор Соболєв, він же Семен Семенченко. Цей аферист лише через збіг обставин та випадковість потрапив до Верховної Ради. Це та людина, яка 6 років переховувалася в Росії від кримінального переслідування», - заявив міністр.

На його думку, Семен Семенченко не гідний того, щоб мати мандат народного депутата України. «На сьогоднішній день на поверхню випливло дуже багато фактів, які дають нам зрозуміти, що цей аферист не гідний того, щоб носити депутатський мандат», - додав Аваков. При цьому він зауважив, що немає людей з бездоганним минулим, однак вчинки цієї особи викликають сумніви та підозри. «Я завжди дивуюсь, коли хтось говорить в один тон з терористами «Донецької та Луганської народної республіки», - зазначив глава МВС України.
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