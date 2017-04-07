Євросоюз назвав умови, за яких жителі Криму зможуть їздити без віз

У Європейському Союзі назвали ключову умову, завдяки якій жителі анексованого Кримського півострова зможуть їздити до країн Європи без віз, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Для цього мешканці Криму мають надати український біометричний паспорт. Про це наголосив речник представництва Європейського Союзу в Україні Давид Стулік. Він підкреслив, що в разі надання російського паспорту, кримчани зобов’язанні будуть сплатити збір в розмірі 60 євро і лише тоді матимуть змогу перетнути кордон Євросоюзу. Стулік вважає, що запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною сприятиме тому, що мешканці Кримського півострова та окупованих територій Донбасу прагнутимуть бути громадянами України.
Нагадаємо, днем раніше депутати Європейського парламенту проголосували за безвізовий режим з Україною. Підтримали таке рішення 521 європарламентар, проголосували проти – 75. Наразі наступним кроком до початку дії безвізового режиму ЄС з Україною має стати голосування Ради Європейського Союзу. В той же час українське представництво ЄС провело дослідження, за результатами якого лише чверть українців знають, за якими правилами працюватиме безвізовий режим.