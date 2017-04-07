Военный эксперт: сегодня у России нет сил, чтобы начать полномасштабную войну против Украины

В группировке «ДНР» начался масштабный мобилизационный сбор, на который принудительно привлекли 27 тысяч годных к военной службе мужчин. Может ли это свидетельствовать о подготовке России к большому наступлению? Свое мнение в эфире одной из радиостанций высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко. По его словам, сегодня одних группировок российских войск для начала полномасштабной войны недостаточно, для формирования полной боеспособной армии понадобится около месяца.
«Если ставится цель, например, выйти к Днепру и захватить город, то это же должен быть соответствующий план, подкрепленный ресурсами и сформированы группировки. Такого у России нет. Возможности для формирования у них есть. Опыт они приобрели и по Донбассу, и по Сирии», - говорит эксперт.
Ситуация может стать более опасной в августе, прогнозирует Игорь Романенко. Для дальнейшей концентрации сил Россия может использовать как прикрытие военные учения, как это делалось накануне аннексии Крыма. Генерал также напомнил, что во время учений «Кавказ-2016» в сентябре прошлого года официально заявлялось о 12 тысячах задействованных военных, а внезапная проверка войск показала численность группировки до 250 тысяч. В этом году речь может идти о группировке до полумиллиона военных, предупредил военный эксперт.