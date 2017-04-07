Директор НАБУ наніс інформаційний удар по ГПУ

Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розкритикував діяльність Генеральної прокуратури України та безпосередньо її голови Юрія Луценка в рамках розслідування справи так званих «вишок Бойка». Про це він заявив під час розмови з кореспондентами, пише видання «УП», передає replyua.net.
«Стосовно розвитку у справі щодо вишок Бойка, то це питання потрібно ставити Юрію Віталійовичу. Генеральна прокуратура замість того, щоб займатися порівнянням своєї діяльності з Антикорупційним бюро, хоча у нас всього 150 детективів, а у них 15 тисяч прокурорів, має вам дати відповідь на це запитання», - наголосив він.
«Наразі головний пріоритет у діяльності НАБУ – боротьба зі зловживанням посадами діючої влади. Це справа, яка потребує набагато більших зусиль, ніж ганятися за Курченком та займатися іншими паперовими справами. Сидить людина в іншій державі і думає, куди пустити ті кошти, які вдалося вивести. На паперах у Генпрокуратурі йому готується підозра та якісь заочні процеси. Так працювати можна. А ви спробуйте пояснити ті справи, які у ГПУ лежать багато років. Вони кажуть, що НАБУ – непотрібний орган, бо у ГПУ і так всі грамотні. То доведіть справи до кінця», - сказав Ситник.