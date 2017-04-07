Аваков закликає силовиків бути готовими до звільнення Донбасу

Українські силові відомства на сьогоднішній день мають бути готовими до того, щоб повернути окуповані Російською Федерацією території Донецької та Луганської областей. Про це під час робочого візиту до Сєверодонецька заявив керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише «РБК», передає replyua.net.
За словами міністра, сьогодні на Донбасі проживає понад 70 відсотків людей, які хочуть повернутися під контроль України. «Ці люди розуміють, що вони зможуть краще жити лише тоді, коли будуть знаходитися в складі України. Саме тому МВС, поліція та всі інші сьогодні мають бути готові. Нам потрібно бути готовими. Я про це говорю завжди під час великих засідань для багаточисленної аудиторії. Національна гвардія, поліція, прикордонники – всі вони мають бути готові», - наголосив Аваков.
Як відомо, за оцінками військових експертів, якщо Україна сьогодні прийме рішення про силове звільнення Донбасу, то вона зможе зробити це за кілька днів. За словами Авакова, це можна зробити за два тижні. Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі знову ігнорують Мінські домовленості від 29-го березня поточного року щодо дотримання режиму «тиші» від 1-го квітня.