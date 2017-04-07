"Нормандська трійка" закликала Росію звільнити заручників

Дипломатичні радники з Франції, Німеччини та України під час зустрічі в «Нормандському форматі» закликали Російську Федерацію розблокувати процес звільнення заручників на окупованій території сходу України напередодні свята Пасхи. Про це у п’ятницю повідомляє прес-центр Адміністрації президента України, передає replyua.net.
«Німеччина, Україна та Франція закликали Російську Федерацію сприяти звільненню український військовополонених, які знаходяться в руках проросійських бойовиків на Донбасі. Особливо актуально це буде напередодні Великодня. В черговий раз було наголошено, що питання звільнення заручників потребує негайного вирішення», - зазначається у тексті повідомлення.
Також під час переговорів, які відбулися напередодні, сторони обговорили всі ключові частини імплементації Мінських угод. «Учасники зустрічі також наголосили на необхідності виконання безпекової частини Мінських домовленостей. В той самий час всі три сторони переговорів рішуче засудили порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, яких підтримує Російська Федерація», - додали у АП. Згідно з повідомленням, також було обговорено механізми для реалізації відведення важкого озброєння та припинення залякування бойовиками СММ ОБСЄ.