"Взяв за шию та милив обличчя": На Львівщині викладач побив сироту

У населеному пункті Підкамінь Львівської області 62-річний викладач історії принизив та познущався над п’ятнадцятирічним Богданом Матяшоком, який являється учнем Навчально-реабілітаційного центру з поглибленою професійною підготовкою. Про це у п’ятницю пише видання «Високий замок», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що хлопець являється сиротою. Його тато – учасник антитерористичної операції, який після контузії залишився жити на сході України. Його мати померла під час пологів. У школяра проблеми зі слухом. На сьогоднішній день його вихованням займається бабуся.
«Якось Богдан попросив свого вчителя розповісти про мило, яке у навчальному закладі роздавали усім дітям. Хлопець поклав шматок мила на стіл горе-викладача, що його дуже розлютило. Запах у того мила був не буде приємний. Вчителя, який був в стані алкогольного сп’яніння, ця ситуація розізлила. Він схопив дитину за шию та почав терти милом його по обличчю. Він кричав: «Ти в мене їстимеш це мило». Дитина вирвалася з лап агресора та побігла за парту. Викладач запустив шматок мила йому в голову. Від болю та сорому Богдан побіг до туалету, де він розплакався», - йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, через деякий час хлопчик повернувся до класу, після чого агресивний вчитель поставив його на коліна і змусив вибачатися.