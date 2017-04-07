До чого призведе заборона в Україні російських ліків

У разі, якщо українська влада все ж введе заборону на поставку російських ліків в Україні, Росія зазнає збитків на суму 1 мільярд 700 мільйонів рублів. Про це передає replyua.net з посиланням на РБК.
Зазначається, що збиток фармацевтичних компаній Росії може становити тридцять мільйонів доларів, якщо українська влада запровадить санкції по відношенню до фармацевтичних компаній, що постачають лікарські препарати в Україні. Минулого року обсяги поставок лікарських препаратів в Україну з Росії, не враховуючи тимчасово окуповані території Донбасу, складали близько 37 мільйонів доларів. Проте з кожним роком обсяги поставок зменшуються. Наприклад, в 2014 році вони досягали 48 мільйонів доларів, а в 2015 році - вже 42 мільйони. Український ринок в даний час складає близько 7,7 відсотка від загального обсягу експорту ліків російських компаній.
Журналісти видання наголосили, що в поточному році Росія різко збільшила обсяги поставок на окуповані території Луганської та Донецької областей. У минулому році самопроголошені республіки отримали ліки на суму 97 мільйонів доларів, в 2015 році - на 48 мільйонів, а в 2014 - всього лише на 124 тисячі доларів.