На Житомирщині чемпіонка світу побила поліцейського (ВІДЕО)

На Житомирщині професійні спортсмени влаштували бійку з представником Національної поліції через те, що він зробив їм зауваження стосовно сварки з перехожим. Про це у п’ятницю пишуть «Надзвичайні новини», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, інцидент трапився через агресивну поведінку одного із місцевих мешканців відносно вигулу собаки. Представник правоохоронних органів побачив, як чоловік спортивної статури ображав незнайомого перехожого. Він підійшов та зробив зауваження. Після цього незнайомий чоловік та його дружина накинулися на нього. Як виявилося, поліцейського побили заслужений тренер з кікбоксингу в Україні Гопанчук В’ячеслав та чемпіонка Європи і світу Макресова Віра, яка ще відома під прізвиськом «Піранья».
В результаті побиття представнику Національної поліції довелося звернутися за медичною допомогою. Також поліцейський написав заяву проти нападників. Наразі правоохоронні органи вирішують питання про інкримінацію провадження. Інформацію про інцидент було внесено до Єдиного реєстру. За попередніми оцінками, нападники будуть відповідати перед законом за напад на поліцейського при виконанні. Наразі поліцейський знаходиться в нормі.