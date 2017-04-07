У НАЗК спробували звільнити Корчак

Національному агентству з питань запобігання корупції не вдалося відправити у відставку свого керівника Наталію Корчак. Про це у п’ятницю, 7-го квітня, пише видання «Українські новини» з посиланням на власні джерела у НАЗК, інформує replyua.net.
«Під час сьогоднішнього засідання головним питання було відставка керівника Наталі Корчак», - зазначив співрозмовник. За його словами, ініціатором цього процесу був представник агентства Рябошапка Руслан. При цьому сама Корчак підтримала цю пропозицію та винесла дане питання на голосування.
В процесі голосування за відставку Корчак проголосував Рябошапка та ще один із членів Національного агентства Руслан Радецький. Проти відставки Корчак проголосував Олександр Скопич. Сама керівниця утрималася від голосування. Пізніше Русла Рябошапка, коментуючи дану ситуацію, під час розмови з журналістами зазначив, що все так і було. Як відомо, закон «Про запобігання корупції», який являється регламентним для діяльності НАЗК, не передбачає відставку керівника агентства рішенням самого органу. Згідно з законодавством України, НАЗК являється незалежною структурою. Представники НАЗК призначаються на посаду рішенням уряду.