Цього року МВФ може надати Україні ще три транші

Україна до кінця поточного року може отримати ще 3 траншу фінансової допомоги від МВФ. Про це інформує replyua.net.
Джеррі Райс, офіційний представник МВФ, заявив під час брифінгу, який відбувся 6 квітня у Вашингтоні, що Київ може отримати в рамках програми розширеного фінансування ще три транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду ще до кінця поточного року. При цьому строки переглядів фондом програми співпраці з Україною залежать від прогресу української сторони в проведенні структурних реформ.
За словами Райса, якщо все далі буде відповідати встановленим планом, то в поточному році Міжнародний валютний фонд може провести ще три перегляди програми співпраці з Києвом. В даному випадку все залежить від готовності української влади до виконання обіцяних Києвом реформ, передбачених програмою. Як пояснив представник МВФ, українська влада, відповідно до Меморандуму про співпрацю, повинні зосередити свої зусилля на приватизацію державних підприємств, проведенні широкомасштабної пенсійної реформи, активізації боротьби з корупцією, зміцнення банківської системи з метою підтримки економічного зростання, а також на створенні ринку землі.