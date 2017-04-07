В ЄС проведуть кампанію про безвіз для України

У Європейському союзі вирішили провести для українських громадян спеціальну кампанію, під час якої планується розкрити всі деталі безвізового режиму. Як інформує replyua.net, така інформація була надана під час круглого столу у приміщенні Інституту Горшеніна Давидом Стуліком, прес-секретарем представництва Європейського союзу в Україні.
За його словами, метою даної інформаційної кампанії є детальне роз’яснення громадянам України, чим є насправді безвізовий режим, аби розвіяти велику кількість міфів. Стулік згадав ситуацію з Молдовою, коли там громадяни, почувши про безвіз, вирушили до Європи, взявши з собою паспорти старих зразків, які не містять біометричних даних про їх власників. Тому, переконаний єврочиновник, ці нюанси потрібно пояснювати, аби подібна ситуація не виникла в Україні. Окрім цього, Стулік підкреслив, що поширення подібних міфів відбувається у мережі Інтернет з Російської Федерації.
«Якщо прослідкувати за тим, звідки ці міфи розповсюджувалися, то вони йшли в соцмережах з так званих тродівських анонімних акантів і чомусь переважно російською мовою», - заявив він. Нагадаємо, що вчора у Євромпарламенті була підтримана пропозиція про скасування віз для українських громадян.