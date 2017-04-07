Ryanair заявил об изменении рейсов из Львова

Ирландский лоукостер анонсировал появление нового маршрута Львов-Берлин, и первые рейсы планируется запустить уже в сентябре, что на месяц раньше запланированного.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу европейского лоукостера, продажи билетов на рейс Львов-Берлин начнутся в полночь 11 апреля, и билет в одну сторону обойдется всего в 579 гривен (19,99 евро). В компании подчеркнули, что новый маршрут будет осуществляться из аэропорта Львова два раза в неделю, и он откроется ровно на месяц раньше намеченной даты. Об этом сегодня рассказала Ольга Павлонка, менеджер по продажам и маркетингу ирландского лоукостера в странах Восточной и Центральной Европы.
Напомним, что о заходе на украинский ранок лоукостера стало известно в середине марта. Полеты будут осуществляться из Львова и Киева уже с октября этого года. Самолеты компании будут осуществлять рейсы в Берлин, Эйдховен, Лондон, Стокгольм, Будапешт, Варшаву, Вроцлав, Меммингем и Манчестер. Ryanair считается одним из самых бюджетных лоукостов Европы.