Киевлянин рассказал, как он три года «бесплатно» путешествует по всему миру

Киевлянин Олег Петров всегда был заядлым путешественником, а три года назад он попал в довольно неприятную ситуацию, которая никак не помешала ему за это время побывать сразу в 17 странах, причем практически бесплатно, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Петров по профессии артист, химик, тамада и ведущий, и он с детства хотел стать путешественником, однако в последние годы совсем не было работы. «Работы не было. Я даже пел на Майдане. Душевное равновесие сильно пошатнулось. Семьи у меня нет, и здесь меня ничего не держало. Это и стало причиной того, что я уехал из Украины. Сначала хотел съездить только в Турцию, на Кипр и в Грузию, но увлекся и из Турции направился в Индию. А потом вообще передумал возвращаться!», говорит путешественник. По его словам, он был в Малайзии, ОАЭ, Йемене, Индии, Грузии и других странах, а добирался почти всегда автостопом.
«За три года я бесплатно летал на самолете шесть раз, а также добирался на поезде, катере, фуникулере, пароме, аэростате и даже тракторе. Всегда бесплатно!», отмечает Петров. За границей, по его словам, он подрабатывает, чтобы иметь возможность питаться.