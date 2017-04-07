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Киевлянин рассказал, как он три года «бесплатно» путешествует по всему миру

Киевлянин рассказал, как он три года «бесплатно» путешествует по всему миру
Киевлянин Олег Петров всегда был заядлым путешественником, а три года назад он попал в довольно неприятную ситуацию, которая никак не помешала ему за это время побывать сразу в 17 странах, причем практически бесплатно, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Петров по профессии артист, химик, тамада и ведущий, и он с детства хотел стать путешественником, однако в последние годы совсем не было работы. «Работы не было. Я даже пел на Майдане. Душевное равновесие сильно пошатнулось. Семьи у меня нет, и здесь меня ничего не держало. Это и стало причиной того, что я уехал из Украины. Сначала хотел съездить только в Турцию, на Кипр и в Грузию, но увлекся и из Турции направился в Индию. А потом вообще передумал возвращаться!», говорит путешественник. По его словам, он был в Малайзии, ОАЭ, Йемене, Индии, Грузии и других странах, а добирался почти всегда автостопом.

«За три года я бесплатно летал на самолете шесть раз, а также добирался на поезде, катере, фуникулере, пароме, аэростате и даже тракторе. Всегда бесплатно!», отмечает Петров. За границей, по его словам, он подрабатывает, чтобы иметь возможность питаться.

Киевлянин рассказал, как он три года «бесплатно» путешествует по всему миру
Киевлянин рассказал, как он три года «бесплатно» путешествует по всему миру
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