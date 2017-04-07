валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Гройсман: нужно перестать пугать украинцев

Гройсман: нужно перестать пугать украинцев
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, в ходе часа вопросов правительству заявил о том, что проект пенсионной реформы, который Кабмин совсем скоро представит Верховной Раде, не предусматривает повышения возраста выхода на пенсию, кроме того, он позволит сделать перерасчет, благодаря которому пенсии будут качественно повышены 1 октября текущего года, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Давайте не будем пугать украинский народ, научимся говорить на «черное» «черное», а на «белое» - «белое». Сейчас действует тотально несправедливая пенсионная система, и около 85 процентов пенсионеров получают минимальные выплаты. Мы должны поменять эту систему», подчеркнул премьер-министр.

По его словам, пенсионная система в Украине должна стать максимально справедливой, и при назначении пенсий нужно, прежде всего, учитывать и страховой стаж, кроме того, система должна стать бездефицитной, поскольку сейчас дефицит Пенсионного фонда перевалил за 140 миллиардов гривен, а это свидетельствует о нежизнеспособности действующей пенсионной системы в стране. Напомним, что очередная индексация пенсий ожидается 1 мая.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты»
Важное за сутки
07 апр 2017
47180

Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook пишет, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он предупреждал, что президент РФ Владимир Путин

07 апр 2017
43747

Трамп дав зрозуміти Путіну, що вето Росії в ООН для нього рівне нулю

Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що президент Росії Володимир Путін не знав як знову увійти в коаліцію світових лідерів і при цьому не випускати

07 апр 2017
28514

«Потрібно звільняти Крим»: Боровий розповів, що буде після удару Трампа по Сирії

Ракетний удар США по Сирії повинен змусити президента Росії Володимира Путіна серйозніше поставитися до слів глави Білого дому про те, що Росії слід звільняти Крим і йти зі сходу України. Як передає

Последние новости

Суд виніс рішення в скандальній справі бійців «Торнадо»

Нацбанк заступився за російські банки, які працюють в Україні

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Німеччина виступає за вибори на окупованих територіях

Блогер: «безвиз» создал ментальный ров с крокодилами Украины с Россией, о котором мы столько мечтали

Аваков: пожежа на складах в Балаклії – це російський теракт

У столичному метро до кінця 2017 року може подорожчати проїзд

Корчак знову спробували усунути з посади голови НАЗК

Представники Сбербанку відповіли, чи дійсно банк продали за безцінь

У НАБУ пояснили, чому обшукували НБУ

У Польщі переконані, що атаку на консульство в Луцьку організувала Росія

Аваков розповів про "афериста Семенченка"

"Сбербанк России" заявив про вихід з України

Події у Стокгольмі визнали терактом

Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Хуг розповів про порушення в зоні АТО

Євросоюз назвав умови, за яких жителі Криму зможуть їздити без віз

Теракт у Стокгольмі: вантажівка в’їхала у натовп людей (відео)

Євросоюз посилив заходи безпеки на кордоні

 Новости за день