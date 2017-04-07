Гройсман: нужно перестать пугать украинцев

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, в ходе часа вопросов правительству заявил о том, что проект пенсионной реформы, который Кабмин совсем скоро представит Верховной Раде, не предусматривает повышения возраста выхода на пенсию, кроме того, он позволит сделать перерасчет, благодаря которому пенсии будут качественно повышены 1 октября текущего года, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Давайте не будем пугать украинский народ, научимся говорить на «черное» «черное», а на «белое» - «белое». Сейчас действует тотально несправедливая пенсионная система, и около 85 процентов пенсионеров получают минимальные выплаты. Мы должны поменять эту систему», подчеркнул премьер-министр.
По его словам, пенсионная система в Украине должна стать максимально справедливой, и при назначении пенсий нужно, прежде всего, учитывать и страховой стаж, кроме того, система должна стать бездефицитной, поскольку сейчас дефицит Пенсионного фонда перевалил за 140 миллиардов гривен, а это свидетельствует о нежизнеспособности действующей пенсионной системы в стране. Напомним, что очередная индексация пенсий ожидается 1 мая.