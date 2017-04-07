Гройсман чітко пояснив, чого чекати від пенсійної реформи

Після пенсійної реформи в Україні пенсіонерам під час нарахування виплат будуть враховувати страховий стаж. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата від «Опозиційного блоку», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день в Україні діє така пенсійна система, яку можна охарактеризувати двома простими словами – тотально-несправедлива. Сьогодні в нашій державі 85 відсотків пенсіонерів отримують пенсію мінімального розміру, яка менша за прожитковий мінімум. А це у свою чергу можна назвати повним зубожінням українських пенсіонерів. І нам, не залежно від того, в якій партії ми знаходимось, потрібно прийняти ці зміни задля трьох головних параметрів», - наголосив прем’єр.
«Перш за все, ця система має стати нарешті справедливою, і потрібно враховувати трудовий стаж людини. По-друге: сьогодні пенсійна система має колосальний дефіцит у 140 мільярдів гривень, і це означає те, що вона нежиттєздатна. І по-третє: найголовніше саме тут. Увага! Ми запроваджуємо зміни, які не будуть підвищувати пенсійний вік. Для подолання кризи будуть використовуватися інші механізми, і вже з 1-го жовтня цього року ми зможемо значно підняти пенсії», - зазначив Гройсман.