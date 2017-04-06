Відомо, чому в Україні призупинили видачу закордонних паспортів

Представництво Державної міграційної служби назвало причину, чому сьогодні, 6 квітня, було призупинено видачу паспортів для поїздок за межі країни, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Раніше на офіційному сайті держпідприємства «Документ», що працює в сфері видачі біометричних закордонних паспортів, з’явилось повідомлення, що установа припинила обслуговування клієнтів на невідомий період, назвавши причиною технічні ускладнення. Згодом представники Державної міграційної служби заявили, що робота відомства була призупинена через те, що працівники Служби безпеки України проводили слідчі дії щодо одного із операторів зв’язку. Саме тому по всій території країни призупинили оформлення та видачу документів. У повідомленні Державної міграційної служби не вказали деталі щодо особи, через яку відомство призупинило свою діяльність, однак відомо, що у ДМС вже звернулися до Служби безпеки України та Держспецзв’язку, аби ті посприяли тому, щоб якомога скоріше відновилася роботасервісу.
Нагадаємо, цього ж дня у Європарламенті підтримали рішення ввести безвізовий режим для українців.