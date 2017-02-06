В СБУ надали докази причетності Плотніцького до збиття ІЛ-76

Працівники спецслужб повідомили про завершення досудового розслідування збитого літака ІЛ-76, передає replyua.net. Зазначається, що від СБУ надійшли аудіо докази, згідно з якими ватажок невизнаної «ЛНР» має безпосереднє відношення до скоєння терористичного акту.
Як стало відомо, слідчими спецслужб були отримані та оприлюднення докази того, що Ігор Плотніцький причетний до збиття повітряного судна ІЛ-76. У 2014 році, коли трапилася ця подія, він очолював незаконне збройне формування «батальйон «Зоря». Завдяки співпраці зі своїм заступником Патруше і очільником незаконного формування «Вітязь» Гурєєвим, він був організатором терористичного акту. Після того, як зловмисники зробили засідку та за участю представників груп бойовиків, які мали на озброєнні ПЗРК, вони вдалися до блокування авіасполучення аеропорту Луганська.
Варто зазначити, що у червні 2014 року з’явилася інформація про збиття військово-транспортного літака ІЛ-76. Після того, як вогонь влучив в борт повітряного судна, воно загорілося і впало. В літаку перебували 9 членів екіпажу та 40 військових, вони всі загинули. Акт обвинувачення по відношенню до терористів затвердила прокуратура Дніпропетровської області.