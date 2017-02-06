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Радник президента показав і розказав про сюрприз для російських танків в зоні АТО

Радник президента показав і розказав про сюрприз для російських танків в зоні АТО
Радник президента України Бірюков Юрій на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук продемонстрував фото протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Як передає replyua.net, такі комплекси встановлені на передових позиціях для запобігання прориву лінії оборони проросійськими бойовиками на бронетехніці.

«На складі з продовольством, серед мішків з морквою та ящиками з консервами зручно розташувався оператор «Стугна-П». Там спостерігаються також задоволені обличчя військових, які приготували досить «гарячий» сюрприз для всіх охочих постукати своїм гусеницями біля позицій Збройних сил України», - зазначив Бірюков. За його словами, ракети вже приготовані, пускові системи ретельно замасковані, позиція для ведення спостереження майже ідеальна.

«Це війна ХХІ сторіччя, коли військовий сидить у кріслі, посьорбує каву та чекає на противника», - зазначив помічник міністра оборони. Крім того він наголосив, що протягом минулого року ЗСУ взяли на озброєння більше тисячі ракет для протитанкового комплексу «Стугна-П». Таким чином, за словами Бірюкова, на сьогоднішній день Україна може спати спокійно, коли на варті її безпеки знаходиться така міць.
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