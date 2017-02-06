Вибрали трьох фіналістів на посаду глави НП, яких представлять Авакову

Конкурсна комісія визначилася з трьома фіналістами на посаду керівника Національної поліції України. Через деякий час їх представлять главі Міністерства внутрішній справ, який і зробить завершальний вирок. Про це у понеділок повідомив прес-секретар комісії Євген Захаров, інформує replyua.net.
В той самий час у повідомленні прес-центру МВС України зазначається, що Арсену Авакову представлять трьох кандидатів: Бушуєва Костянтина, Князева Сергія та Вишневського Андрія. За словами Захарова, співбесіди проводилися з 30-го січня по 3-тє лютого. Кожна співбесіда проходила близько по 2.5 – 3 години. Порядок проходження інтерв’ю визначався за допомогою жереба.
На початку кожного інтерв’ю кандидату давалося 10 хвилин для того, щоб він розповів про своє бачення роботи Національної поліції та пояснив, чим саме його мотивує робота у внутрішніх органах. Ввесь інший час кожен кандидат відповідав на питання комісії, які в тому числі були пов’язані і з змістом розповіді та їхніми поданими документами. Кожному з учасників відбору члени комісії задавали одні і ті ж самі 18 питань. Крім того, були і додаткові запитання в залежності від ходу співбесіди. В кінці кандидати відповідали на питання щодо того, як вони розуміють всі 6 напрямків діяльності НПУ.