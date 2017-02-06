У Донецьку відновила роботу раніше обстріляна фільтрувальна станція

Сьогодні відновилося постачання електроенергії на фільтрувальну станцію в Донецьку, передає replyua.net з посиланням на дані прес-служби компанії «Вода Донбасу». Як зазначається у повідомленні, робота станції була призупинена ще тиждень тому. Інформація про вихід її обладнання з ладу була надана представниками СММ ОБСЄ. Ця станція має стратегічно важливе значення, оскільки з неї вода надходить мешканцям Донецька, Авдіївки та цілої низки інших великих міст. Місцем розташування фільтрувальної станції є нейтральна територія від лінії розмежування, а точніше – за 12 кілометрів від окупованого Донецька та за 1 кілометр від Ясинуватої.
У відповідності до даних працівників прес-служби компанії, відновлення електропостачання на фільтрувальній станції сприятиме швидкому відновленню постачання питної води.
«У понеділок працівники Донецького регіонального виробничого управління почали проводити роботи для повноцінного запуску фільтрувальної станції. Найбільш вірогідно, постачання води мешканцям вдасться відновити протягом шести – восьми годин», - наголошується у повідомленні.