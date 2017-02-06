У "ДНР" дозволено стріляти по мирному населенню. Репресії зростають

Самопроголошені ватажки так званої «Донецької народної республіки» дозволили «народній міліції» відкривати вогонь на ураження по місцевим мешканцям, які порушуються режим комендантського часу в окупованому Донецьку. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів координатор групи «Інформаційний опір» Тимчук Дмитро, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, «керівництво республіки» збільшило кількість озброєних патрульних в окремих районах Донецька. Мова йде про Київський та Куйбишевський райони міста. «На даний момент в окупованому Донецьку патрулі перевіряють документи у всіх громадян, які рухаються містом. Також так званим «правоохоронцям» дали дозвіл відкривати вогонь на ураження по тих громадянах, які відмовляються надавати документи, чинять опір, або якимось іншим способом порушують комендантський час», - розповів Тимчук.
Як повідомлялося раніше, через значні втрати під час ескалації бойових дій під Авдіївкою у бойовиків 1 АК ЗС Росії значно впав морально-бойовий дух. З передової у ОРДО самовільно тікають військові, деякі з них навіть встигають прихопити з собою зброю. Як відомо, за даними ГУР Міноборони, наразі в «ДНР» знаходяться озброєні дезертири.