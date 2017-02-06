Двоє невідомих у Львові побили студента, який розмовляв польською мовою

У Львові двоє зловмисників скоїли напад на 24-річного Олега Гринчука, який є випускником факультету історії Українського католицького університету. Як повідомляє replyua.net, підставою для нападу стало те, що історик розмовляв польською мовою по телефону. За інформацією потерпілого, під час його розмови до нього наблизилися двоє невідомих осіб та вкрай агресивно почали з ним спілкуватися. Також Гринчук зазначив, що у обох нападників досить чітко був виражений російський акцент.
На власній сторінці у Facebook студент написав: «Мені б не хотілося наводити їх аргументи стосовно того, що їм не подобається у польській мові. Але хочу привести їх цитату, якою вони свою справу завершили: «Больше чтобы не балакал». Тобто у Львові за те, що я «балакав» польською мовою, мене і побили. Я зовсім на таке не очікував». Також Олег Гринчук проінформував про отримання незначних тілесних травм, у зв’язку з чим він готується до проходження повного медичного обстеження в одній із лікарень.
«Над оком у мене забій, я наразі стою в черзі на рентген. Не думаю, що матиму струс мозку, проте медики наполягли, аби я обстежився. Я б не хотів думати, що те, що трапилося зі мною, є фактом міжнаціональної ворожнечі. Але немає сумнівів, що били мене як раз через спілкування польською», - написав історик.