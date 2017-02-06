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Рахунки українців за опалення вдвічі більше, аніж у громадян США – експерт

Рахунки українців за опалення вдвічі більше, аніж у громадян США – експерт
Мешканці американського Вашингтона сплачують за спожитий газ та гарячу воду значно менше, аніж українці. Як повідомляє replyua.net, таке переконання у своєму блозі висловив економіст Олег Устенко.

За його словами, кінцевою метою будь-яких реформ, котрі почала здійснювати влада, є покращення добробуту населення, проте в Україні все сталося з точністю до навпаки. «Влада України дуже швидко підвищила тарифи на послуги ЖКГ, проте не спромоглася забезпечити швидке зростання економіки. А посадивши біля 40% родин на субсидію, український уряд зробив так, що громадяни тепер ще більше залежать від держави.

Олег Устенко розповів про свого знайомого, який мешкає у американській столиці. Йому прийшов рахунок за гарячу воду та опалення на суму 140 доларів. Це з урахуванням того, що площа його будинку складає 250 квадратних метрів. Знайомий економіста зазначив, що за гарячу воду він заплатив 25 доларів. Це означає, що вартість одного квадратного метра складає 12,5 гривень. Експерт наголосив, що це вдвічі менше, аніж суми, які доводиться сплачувати українським громадянам. Разом з цим, за один місяць американська сім’я заробляє в межах 4,5 тисяч доларів, а українська – лише 5,4 тис. грн..
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