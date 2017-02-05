Ляшко назвав ім’я нардепа, який вдарив поліцейського на Донбасі

Очільник Радикальної партії Олег Ляшко назвав на своїй сторінці в Фейсбук ім’я парламентаря, який вдарив працівника поліції в Бахмуті, передає replyua.net.
За словами Ляшка цією людиною виявився народний депутат Володимир Парасюк. Радикалівець порадив колезі «або тримати себе в руках, або лікуватися». Він відмітив, що подібний вчинок українського депутата не є гідним прикладу, незалежно від того чим він був вмотивований. Також Ляшко наголосив, що кожен, незалежно від статусу й заслуг, має дотримуватись українських законів. Сам нардеп Парасюк на даний момент не надав жодних коментарів з приводу цього інциденту.
Нагадаємо, що напередодні на сайті прес-служби поліції Донеччини повідомлялось, що 4 лютого в місті Бахмут один з народних депутатів, який брав участь в блокуванні залізничного переїзду, вдарив поліцейського. Сталося це тоді, коли правоохоронці перевіряли автівку чоловіків в формі військових на наявність незаконної зброї. Народний депутат, за словами представництва Донецької поліції, брудно лаявся, погрожував правоохоронцям, а потім і ударив одного з поліцейських в районі тулуба, внаслідок чого той був госпіталізований в місцеву лікарню.