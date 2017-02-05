Народний депутат вдарив правоохоронця на Донеччині

Український народний депутат, який був серед блокувальників залізничного переїзду у Бахмуті, дозволив собі вдарити поліцейського, а також погрожував іншим правоохоронцями, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Прес-служба поліції Донеччини повідомляє, що інцидент трапився в суботу, 4 лютого. Правоохоронцями було зупинено автівку, де сиділо 8 осіб, одягнені в форму військових. За словами прес-служби, в одного з них було знайдено карабін СКС.
За вказівкою штабу АТО, працівники поліції мають перевіряти всі автомобілі, які відвідують даний регіон, з ціллю виявлення незаконної зброї. Свідок подій, інший працівник поліції, заявив, що один з нардепів, який був серед блокувальників залізничного переїзду, став заважати перевірці, конфліктуючи з правоохоронцями. Потім, за словами поліцейського, парламентар наказав водію автомобіля їхати, а сам вдарив іншого поліцейського в районі тулуба. Працівника поліції було госпіталізовано в лікарню міста Бахмут з діагнозом «забій грудної клітини». Крім того, свідки говорять, що народний депутат не підбирав слів, брудно лаявся і погрожував іншим правоохоронцям. Ім’я депутата правоохоронними органами не називається.