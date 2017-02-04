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Правоохоронці Києва виявили арсенал боєприпасів

Правоохоронці Києва виявили арсенал боєприпасів
Столичними правоохоронцями було виявлено склад боєприпасів, який знаходився у приміщенні одного з паркінгів, передає replyua.net з посиланням на представників Відділу комунікації міста Києва. Зазначається, що знайдений арсенал складався із гранати РГД-5, яка не мала запалу, світло-шумової ракети, однієї гранати для використання її з автоматом Калашникова, двох димових шашок, 233 патронів 7,62 мм калібру. Також відомо про знайдення 16 димових зарядів, чотирьох банок, які містили порох, магазин пістолета та деякі деталі автомата Калашникова.

Зазначається, що працівникам правоохоронних органів про існування даного арсеналу завдяки «оперативним даним», отриманим поліцейськими. У відповідності до даного факту стало відомо про порушення кримінального провадження згідно частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України (за незаконне використання зброї, бойових припасів та вибухових речовин). Наразі працівники слідства намагаються встановити, кому належать дані боєві припаси та для чого вони зберігалися.

Також стало відомо, що співробітниками Херсонської області був затриманий військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин у Херсонській області. Його підозрюють у торгівлі викраденими боєприпасами.
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Правоохоронці Києва виявили арсенал боєприпасів

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