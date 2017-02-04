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Игорь Гордийчук: обстрел Авдеевки – это очередная предсмертная агония «псевдореспублик»

Игорь Гордийчук: обстрел Авдеевки – это очередная предсмертная агония «псевдореспублик»
Генерал-майор Герой Украины Игорь Гордийчук, известный под позывным «Сумрак» в эфире «Громадського радио» высказал свою позицию относительно обострения ситуации на востоке страны. По мнению Игоря Гордийчука, обстрел Авдеевки – это очередная предсмертная агония «псевдореспублик». Они видят, что нет другого выхода для них, кроме того, чтобы провоцировать нас на более решительные действия. Это нужно им для того, что выйти из политико-дипломатической и экономической изоляции. Они хотят прорвать эту блокаду. Война перешла в политико-дипломатическую и финансово-экономическую сферу.

«Военная составляющая, хотя и остается важной, но уже не на первом месте. Российские наемники делают все возможное, чтобы наши подразделения дали решительный ответ, а они смогли задокументировать это и обвинить нас в неисполнении Минских договоренностей и выйти из них. Это будет какой-то новый виток политико-дипломатических отношений», – рассказал патриот.

Он отметил, что очень больно, что от российской агрессии гибнут лучшие сыновья Украины, среди которых выпускник военного лицея имени Богуна Андрей Кызыл. «Наш выпускник, лицеист. Кроме того, я был первым заместителем начальника академии сухопутных войск, там участвовал и в его воспитании и обучении. Это лучший из лучших наших собратьев. Война забирает лучших. Мы сейчас готовим ходатайство, чтобы навеки было занесено имя героя Украины Андрея Кызыле в списки личного состава первой учебной роты лицея Богуна», – отметил Игорь Гордийчук.

По его словам, если бы Путин мог бы, то он шел бы дальше. Он понял, что здесь даже если кто-то и говорит по-русски, то это не из-за любви к «русскому миру», а потому, что в школах так привыкли, к тому же украинская армия уже не та, что была три года назад, теперь наскоком взять Украину не получится.

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