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Комфорт в українських потягах

Комфорт в українських потягах
Найближчим часом залізничники обіцяють оновити у потягах постільну білизну на нову і модну, повідомляє replyua.net. Зараз нерідко у вагонах видають потерту і навіть брудну постіль.

Провідники жаліються, що пасажири часто здають постіль у плямах, які неможливо випрати, доводиться її викидати. Громадяни ж у свою чергу не задоволені якістю постільної білизни, яку видають у вагонах. «Укрзалізниця» поступово змінює постільні набори. Минулого року на сімдесят потягів видали нові комплекти. Цього ж року закуплять у два рази більше. «Хочемо побачити, що нового пропонують наші українські виробники. В цьому році заклали досить фінансів, щоб закупити інвентар», - сказав директор з пасажирських перевезень і сервісу «Укрзалізниці» Ігор Романків.

Наразі вітчизняні фабрики виробляють високої якості постіль, подушки, матраци. Останні наповнені ватином або синтепоном, тонкі для м’яких вагонів. Ціни доступні від 150 до 170 гривень за матрац. Комплект із наволочки, підковдри і простирадла коштує майже двісті гривень. Залізничники поки що орієнтуються на таку ціну. Проте перш ніж закупити товар масово, хочуть вивчити усі пропозиції, які зараз є на ринку.
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