Воевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева

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Воевавшего на стороне донбасских сепаратистов гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги избили сокамерники в Киеве. Как известно, мужчину задержали и осудили в Украине — Лусварги получил 13-летний срок за участие в террористической группе и содействие преступлениям террористам. Согласно информации «Гражданского Радио», над Лусварги в Лукьянвском СИЗО устроили самосуд другие преступники.Информацию об избиении бразильского наёмника рассказал его адвокат. По данным правозащитника, избиение Лусварги произошло в результате конфликта. Какие-либо подробности инцидента между бразильским наёмником и его сокамерниками не уточняются, однако известно, что воевавший на стороне террористов получил телесные увечья, о чём уже были оповещены украинские правоохранители. Адвокат надеется, что следствие займётся этим инцидентом.Напомним, Рафаэль Лусварги получил срок в минувшую среду. Известно, что он является профессиональным наёмником, с 2002-го года до момента задержания он участвовал в боевых действиях практически во всех «горячих точках» в мире. В Киеве суд, кроме тюремного срока за особо тяжкое преступление, также постановил конфисковать у Лусварги имущество. На суде наёмник признал, что участие в войне на Донбассе было ошибкой, а также раскаялся в своём преступлении.