Супрун нашла виновных в инициировании следствия против МОЗ

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, обвинила в давлении на сотрудников Минздрава правоохранителей. Как сообщает replyua.net, об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, правоохранители оказывают давление и начинают расследование по делу закупки МОЗ препаратов через программу помощи Организации объединенных наций. «По мнению тех, кто решил заняться этим расследованием, закупки Министерством здравоохранения проводились по завышенным ценам», пишет и. о. министра. Супрун подчеркнула, что три дня назад в МОЗ приходил следователь из Нацполиции, но постановление суда, которое он предъявлял, было просроченным. По мнению Супрун, на этом визиты правоохранителей не закончатся, и уже скоро они будут регулярными.
Также Супрун считает, что правоохранители ведут борьбу с сотрудниками МОЗ и ее окружением, из-за чего может быть сорван закупочный цикл. Нужно отметить, что скандал вокруг Супрун и работы МОЗ начался еще в начале года, когда хирург Борис Тодуров прямым текстом обвинил ее в убийстве украинцев, сообщив, что Супрун сорвала закупку жизненно важных лекарств для больных людей.