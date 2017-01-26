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Войцех Бальчун обещает шокировать Украину и заработать с «Укрзализныцей» 16 млрд гривен прибыли

Войцех Бальчун обещает шокировать Украину и заработать с «Укрзализныцей» 16 млрд гривен прибыли
Глава ПАТ «Укрзализныця» Войцех Бальчун отчитался за 2016 год по украинской форме отчетности. Получилось впервые за много лет прибыль в 303 миллиона гривен. Однако менеджер заметил, что если бы отчитывался по международной форме отчетности, был бы убыток в 5 миллиардов гривен. При этом, следует напомнить, что в 2015 году убыток «Укрзализныци» составлял 16 миллиардов гривен.

Войцех Бальчун обещает за этот год в начале 2018 года отчитаться уже по Европейской (международной) форме отчетности и показать прибыль в 6 миллиардов гривен.

В своем докладе Войцех Бальчун не оправдывался, а скорее оперировал цифрами, лишь отметив, что на полную приступить к работе ему удалось только со средины 2016 года, поэтому результат не такой оптимистичный, как мог бы быть, если бы состояние дел в ПАТ «Укрзализныця» не было так запущено. «Первым дело мы занялись кадровой политикой, как бы это было не болезненно, но нам удалось добиться увольнения десятков корумпированых чиновников и объявить конкурс по отбору глав железных дорог, который закончится в этом году», – рассказал Войцех Бальчун.
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