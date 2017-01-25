Супрун розповіла про атаки на МОЗ

Тимчасово виконуюча обов’язки керівника Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун переконана, що відомство сьогодні зустрілося з інформаційною пропагандою проти нього щодо державних закупівель через громадські організації, які відбувалися і в минулі роки. Про це вона заявила під час ефіру на «Громадському радіо», передає replyua.net.
«Також я відчуваю, що ми отримуємо велику підтримку від Кабінету міністрів та від громади. Дуже багато організацій підтримали нас своїми публічними заявами, виступами або публікаціями в ЗМІ та соцмережах. Вони підтримали ті реформи, які ми зараз намагаємось використовувати якомога ефективніше. Сьогодні ми спостерігаємо найбільші прояви пропаганди проти державних закупівель через громадські організації. У зв’язку з цим було перекрито багато потоків, свою роботу припинило багато схем. Така ж сама ситуація була і в минулому році, коли відомство робило закупівлі», - наголосила Супрун.
Крім того вона зазначила, що у 2015 році закупівлі здійснювалися шляхом залучення міжнародних організацій, однак при цьому МОЗ виконувало з усього об’єму близько третини закупівель. «І в тих 66%, які йшли через міжнародні організації, не було ніяких корупційних схем. Були певні труднощі, але невеликого масштабу», - додала Супрун.