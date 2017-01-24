«Перестаньте убивать украинцев»: Порошенко отверг журналистов из РФ

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Лидер Украины Пётр Порошенко посетил финскую столицу Хельсинки с рабочим визитом. Уже сообщалось, что президент по итогам рабочих встреч общался с журналистами, однако не все корреспонденты получили от украинского президента вразумительные ответы. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные корреспондента «Интерфакс-Украина», представители одного из российских телеканалов были отвергнуты Петром Алексеевичем в весьма грубой форме.Когда российские журналисты подошли к Порошенко в надежде получить ответы на вопросы, глава Украины отказался что-либо комментировать. Свою позицию Порошенко аргументировал тем, что он не намерен давать интервью журналистам из РФ, пока российское государство не прекратит осуществлять оккупационную деятельность в некоторых регионах Украины. В частности, вместо ответов на вопросы Порошенко сказал журналистам «перестать убивать украинцев и освободить территории».Также украинский президент сообщил представителям СМИ неутешительную статистику января-2017 — на Донбассе погибли 7 украинцев. Следующая попытка российских журналистов также была решительно предотвращена Порошенко: президент сказал, что пообщается с российской прессой только в случае прекращения оккупации территорий Украины со стороны РФ.