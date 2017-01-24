Іноземний військовий був шокований тим, що побачив в українській армії

Військовий інструктор з Ізраїлю Цві Аріелі заявив, що після знайомства з українською армією він був дуже збентежений тим негативом, який він встиг помітити. Однак, як передає replyua.net, він знає, як виправити непросту ситуацію.
Також військовий зауважив, що дана ситуація геть не бентежить громадян України. «Таку різницю можна відчути, напевно, тільки тоді, коли ви з однієї армії потрапляєте до іншої. І тут ви починаєте розуміти: «Ого, як же ж тут все запущено». Саме такими словами можна пояснити мої емоції, коли я потрапив до української армії. І мені прийшла думка: а що, якщо ми створимо хоча б одну якусь дійсно толкову бригаду… Це ж буде дуже круто!», - зазначив Аріелі.
«Взагалі то я встиг мало чого помітити, оскільки майже ввесь свій час займаюся підготовкою військовослужбовців. Однак не звертати уваго на речі, які їм видають, я не зміг. Я бачив джгути, які їм видавали… Наш медик розповідав, що на його практиці саме такі джгути рвалися при першому ж накладанні. Взагалі нормальні джгути взагалі майже ніколи не рвуться. Виробники з-за кордону гарантують те, що їх продукт можна використати мінімум 1 раз! А тут… Немає чого сказати. І це лише один приклад», - розповів він.