Зона АТО чи зона "заробляння бабла" - волонтер

Сподіватися на те, що війна на Донбасі завершиться найближчим часом не варто, оскільки це місце перетворилося на зону заробітків як українських громадян, так і проросійських терористів. Про це заявила волонтер Наталія Воронкова в інтерв’ю виданню «Апостроф», передає replyua.net.
За словами жінки, те, що наразі відбувається в Україні можна описати двома словами – кінець світу. «Крім того, що бариги наживаються на війні, з початку вторгнення Росії в Україні нічого так і не змінилося. І це дійсно боляче. Сьогодні в окупованому Донбасі і з другої сторони контрабанда йде повним ходом, мобільні групи з контролю даного питання ліквідують. Сьогодні зона проведення антитерористичної операції перетворилася в зону заробляння бабла. Я вже не можу терпіти того, що неможливо зібрати докази, Служба безпеки не веде активну діяльність. Інші структури, які можуть цим займатися, також нічого робити не хочуть», - наголосила Воронкова.
В той самий час вона зауважила, що така ситуація явно комусь вигідна, однак при цьому війна ніколи не закінчиться. «Дуже часто чую запитання від простих людей: «коли це все вже нарешті закінчиться?», а я відповідаю: «Тоді, коли це перестане приносити гроші», - додала волонтер.