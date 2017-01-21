Ани Лорак исключили из модной премии «Viva!» в Украине

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Медийный скандал, разгоревшийся в Украине из-за участия опальной певицы Ани Лорак в модной премии журнала «Viva!» в Украине, получил логическое завершение: редакция журнала официально исключила певицу из списка претенденток на звание «самой красивой». Как передаёт replyua.net со ссылкой на официальное онлайн-обращение организаторов премии «Viva! Самые красивые-2016», редакционной коллегией было учтено мнение украинцев относительно данной участницы.Как сообщили в своём обращении организаторы престижной в Украине премии, в рамках данного мероприятия нет места скандалам, этот конкурс является так называемым «барометром народной любви». В целом же, как отметили организаторы, в текущем году исход премии обещает быть интересным, ведь среди участников — порядка 70% новых лиц украинского шоу-бизнеса. Ани Лорак же, которая являлась фавориткой этой премии неоднократно, в нынешнем году ввиду негативного отношения большой аудитории украинцев решили исключить.В целом, как стало известно, украинцы активно поддерживают своих фаворитов-номинантов на премию «Viva! Самые красивые»: всего за два дня после открытия номинации свои голоса на сайте журнала отдали порядка 30 тысяч граждан страны. Награждение победителей, как ожидается, состоится 18 марта 2017-го года в киевском дворце «Украина». На момент написания заметки лидерами голосования являются ALEKSEEV, Милош Елич, DziDzio, Светлана Тарабарова, Марина Узелкова и Елена Коляденко.