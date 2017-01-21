«Укрзализныця» наращивает перевозки зерновых

Компания «Укрзализныця» увеличила количество перевозимых зерновых в прошлом году по сравнению с 2015 годом, передает replyua.net со ссылкой на ЦТС.
В прошлом году было перевезено зерна в 544 тысячах зерновозов, что на 13 процентов больше, чем в 2015 году. В общей сложности отгружено 35 миллионов тонн груза. В среднем ежедневно загружали около 1486 зерновозов, и эти показатели на 157 вагонов больше, чем годом ранее. Кроме того, в украинские порты на экспорт удалось отгрузить 424 тысячи зерновозов, в общей сложности – 28 миллионов тонн зерновых, и это на два миллиона тонн больше, чем годом ранее.
В «Укрзализныци» также сообщили, что среднее время нахождения составов на станциях всех региональных филиалов начало уменьшаться – до 18,6 часов, в то время, как в 2015 году стоянка была на два с половиной часа дольше. Кроме того, компания запустила новую и очень удобную функцию – теперь экспортеры могут зайти на сайт и просмотреть информацию о пустых зерновых, если они имеются в наличии на станциях и железной дороге.